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В Аксае после пожара в квартире шестилетний мальчик надышался дымом и умер

В Аксае после пожара в квартире шестилетний мальчик надышался дымом и умер
В Аксае ребенок погиб после пожара в квартире. Трагедия произошла вечером 3 июня на проспекте Платова.

Одна из квартир в доме №83 загорелась около 20:30. Огонь охватил половину комнаты, а дым проник в подъезд. Соседи почувствовали запах гари и выскочили на площадку. Увидев клубы дыма, они вызвали спасателей. Прибывшие пожарные вскрыли дверь и вошли в жилье. Площадь пожара составляла порядка пяти метров, а вся квартира была в дыму.

Полностью потушить огонь удалось через полчаса. В одной из комнат лежал без сознания шестилетний мальчик. Спасатели передали его медикам, но спасти ребенка не удалось. Он отравился дымом и в тот же вечер скончался.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, во время пожара мальчик был дома один. Причиной пожара могла стать детская шалость при обращении с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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