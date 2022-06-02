В Аксае после пожара в квартире шестилетний мальчик надышался дымом и умер

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Аксае ребенок погиб после пожара в квартире. Трагедия произошла вечером 3 июня на проспекте Платова.Одна из квартир в доме №83 загорелась около 20:30. Огонь охватил половину комнаты, а дым проник в подъезд. Соседи почувствовали запах гари и выскочили на площадку. Увидев клубы дыма, они вызвали спасателей. Прибывшие пожарные вскрыли дверь и вошли в жилье. Площадь пожара составляла порядка пяти метров, а вся квартира была в дыму.Полностью потушить огонь удалось через полчаса. В одной из комнат лежал без сознания шестилетний мальчик. Спасатели передали его медикам, но спасти ребенка не удалось. Он отравился дымом и в тот же вечер скончался.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, во время пожара мальчик был дома один. Причиной пожара могла стать детская шалость при обращении с огнем.