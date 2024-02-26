Прокуратура Ростовской области подала в суд на «Автодор» из-за разбитой трассы М-4 «Дон»

Фото: ГК «Автодор»

Прокуратура Ростовской области подала в суд на «Автодор» после публикаций о разбитой дороге. Надзорное ведомство требует от государственной компании привести в порядок федеральную трассу на территории региона.Проблемы с дорожным покрытием на М-4 в Ростовской области начались еще в декабре 2023 года. Наиболее тяжелая ситуация сложилась под городом Шахты. Из-за множества ям и выбоин ежедневно десятки автовладельцев пробивают колеса. Провалы на федеральной автостраде достигают глубины около 30 сантиметров, в ширину они – от полуметра до метра, а в длину – до двух-трех метров. Проблемных участков так много, что у водителей практически нет возможности избежать дорожной ловушки в темное время суток и в тумане.В донской прокуратуре сообщили, что с начала 2023 года произошло 128 ДТП, связанных с повреждениями дорожного покрытия автодороги.Речь только о зарегистрированных авариях. Вероятно, в этом списке нет нескольких сотен автомобилистов, которые пробили колеса из-за плохого состояния дороги. Обычно в таких случаях люди вызывают лишь сотрудников мобильной шиномонтажки, которые не регистрируют повреждение имущества.