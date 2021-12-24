Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с погибшими пассажирами фургона
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с пассажирским фургоном и КамАЗом. Авария произошла ранним утром 26 декабря в Миллеровском районе.
Как сообщал Rostov.ru, около 4 часов 40-летний мужчина за рулем «Мерседеса Вита» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 838-го километра автомобилист на скорости врезался в попутный грузовик. От сильного удара пассажирский транспорт практически расплющило, а лобовое стекло разбилось вдребезги.
В результате аварии водитель фургона и два пассажира скончались на месте. Еще шестерых с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
- Ход проверки взят на контроль, - прокомментировали в надзорном ведомстве.