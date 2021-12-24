Трое погибли, шестеро пострадали: на трассе М-4 «Дон» пассажирский фургон врезался в КамАЗ

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области три человека погибли в аварии с пассажирским фургоном и большегрузом. Страшная трагедия произошла около 4 часов 26 декабря в Миллеровском районе.По информации УГИБДД по Ростовской области, 40-летний водитель «Мерседеса Вита» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 838-го километра он на большой скорости врезался в попутный КамАЗ. От мощного удара переднюю часть фургона сплющило. Большегруз практически не получил механических повреждений.У водителя и двух пассажиров практически не оставалось шансов выжить. Они скончались от травм на месте происшествия. Еще шесть человек получили травмы. Прибывшая бригада скорой помощи доставила их в больницу.