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По факту ДТП с двумя погибшими и пятью пострадавшими в Ростовской области, прокуратура организовала проверку

По факту ДТП с двумя погибшими и пятью пострадавшими в Ростовской области, прокуратура организовала проверку
По факту аварии в Матвеево-Курганском районе, прокуратурой Ростовской области начата проверка. ДТП случилось ночью 24 октября на автодороге Самбек-Матвеев Курган.

Водитель на «Ладе Гранте», вместе с двумя пассажирами в салоне, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с пассажирским автобусом «Kassbohrer Setra». В результате происшествия погибли шофер и пассажир фургона, а также пострадали пять человек, находящихся в салоне автобуса. Их госпитализировали.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, - прокомментировали в ведомстве.

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