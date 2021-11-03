В Ростовской области отчим с пасынком погибли в ДТП

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

На донской трассе в ДТП погибли отчим с пасынком. Происшествие случилось 5 ноября около 15:30 на автодороге Тацинская – Милютинская, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.45-летний мужчина на «ВАЗе» с 12-летним мальчиком на пассажирском сиденье выехал на правую обочину, а затем на встречную полосу, где столкнулся с «Хендай Элантра».В результате, водитель отечественной легковушки и ребенок погибли на месте, а 33-летнего водителя иномарки доставили в больницу.