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В Ростовской области отчим с пасынком погибли в ДТП

В Ростовской области отчим с пасынком погибли в ДТП
На донской трассе в ДТП погибли отчим с пасынком. Происшествие случилось 5 ноября около 15:30 на автодороге Тацинская – Милютинская, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

45-летний мужчина на «ВАЗе» с 12-летним мальчиком на пассажирском сиденье выехал на правую обочину, а затем на встречную полосу, где столкнулся с «Хендай Элантра».

В результате, водитель отечественной легковушки и ребенок погибли на месте, а 33-летнего водителя иномарки доставили в больницу.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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