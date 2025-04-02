Госэкспертиза отклонила проект строительства дублера Змиевского проезда в Ростове

Фото: Онлайн.Карты

Государственная экспертиза отклонила проект строительства дублера Змиевского проезда. Речь идет о дороге, которая соединит улицы Доватора и Зоологическую.Согласно документам, протяженность объекта должна составить 1,3 километра. Проезжая часть будет состоять из четырех полос. Новый участок включит путепровод длиной 53 метра и кольцевую транспортную развязку на примыкании улицы Алейникова к улице Доватора.Проект разрабатывала компания «Транс-инжиниринг». На эти цели было выделено 37,5 миллиона рублей.С чем связано отрицательное заключение госэкспертизы, не сообщается. Для того чтобы приступить к реализации проекта, необходимо исправить все недочеты.