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Госэкспертиза отклонила проект строительства дублера Змиевского проезда в Ростове

Госэкспертиза отклонила проект строительства дублера Змиевского проезда в Ростове
Государственная экспертиза отклонила проект строительства дублера Змиевского проезда. Речь идет о дороге, которая соединит улицы Доватора и Зоологическую.

Согласно документам, протяженность объекта должна составить 1,3 километра. Проезжая часть будет состоять из четырех полос. Новый участок включит путепровод длиной 53 метра и кольцевую транспортную развязку на примыкании улицы Алейникова к улице Доватора.

Проект разрабатывала компания «Транс-инжиниринг». На эти цели было выделено 37,5 миллиона рублей.

С чем связано отрицательное заключение госэкспертизы, не сообщается. Для того чтобы приступить к реализации проекта, необходимо исправить все недочеты.
Фото: Онлайн.Карты
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