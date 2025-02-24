В Ростове взлетели цены на такси из-за вечернего снегопада

Фото: Ростов ру.

В Ростове из-за снегопада вечером 24 февраля сильно выросли цены на такси. Добраться из центра города в Левенцовку в вечерний час пик стоит почти 1 000 рублей, в то время как в центре города стоимость колеблется в пределах 500-600 рублей. Чтобы доехать из центра в Суворовский, нужно заплатить минимум 1 200 рублей.В описании повышения цен указано, что это связано с затрудненным дорожным движением и плохими погодными условиями. Вероятно, снегопад оказывает влияние на самих таксистов, которые вынуждены работать в сложных условиях.Самое интересное, что службы такси постоянно повышают цены во время непогоды. В дни, когда люди хотят быстро и с комфортом добраться домой, коммерсанты извлекают выгоду из этой ситуации.