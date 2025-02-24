Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове взлетели цены на такси из-за вечернего снегопада

В Ростове взлетели цены на такси из-за вечернего снегопада
В Ростове из-за снегопада вечером 24 февраля сильно выросли цены на такси. Добраться из центра города в Левенцовку в вечерний час пик стоит почти 1 000 рублей, в то время как в центре города стоимость колеблется в пределах 500-600 рублей. Чтобы доехать из центра в Суворовский, нужно заплатить минимум 1 200 рублей.

В описании повышения цен указано, что это связано с затрудненным дорожным движением и плохими погодными условиями. Вероятно, снегопад оказывает влияние на самих таксистов, которые вынуждены работать в сложных условиях.

Самое интересное, что службы такси постоянно повышают цены во время непогоды. В дни, когда люди хотят быстро и с комфортом добраться домой, коммерсанты извлекают выгоду из этой ситуации.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.