Молочное производство на Дону может выйти на новый уровень



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Кластер «Донские молочные продукты», который занимается развитием молочной отрасли в регионе, собрал за одним столом представителей сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских кооперативов, глав районов и представителей власти. Специалисты обсудили успехи и проблемы, с которыми сталкиваются поставщики и производители молочной продукции.



Сегодня производством и закупкой молока в регионе занимается 2 крупных предприятия, 12 средних и целый ряд малых предприятий и цехов. В год донские производители перерабатывают почти 450 тысяч тонн молока.

- Если брать 2019 год, мы видим тенденцию: производство сыров увеличилось более чем на 80%, масла сливочного - более чем на 50 %, - отметил первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров. - Теперь нам нужно работать в направлении торговли, потому что сбыт продукции - это важнейшее направление. Есть хорошие подвижки в поставках в социальную сферу, но надо большое внимание уделять качеству.



В среднем доля поставок донской молочной продукции в социальные учреждения составляет почти 79% от общего объема. Увеличивается доля продаж молочных продуктов через автономные магазины, она составляет уже почти 50 %. Между тем уровень присутствия продуктов регионального производства в крупных торговых сетях - всего 17.3 %.

- Для того, чтобы стимулировать взаимодействие местных производителей с крупными сетями, мы проводим торгово-закупочные сессии, на которые приглашаем наших товаропроизводителей. Это способствует тому, что на полках становится больше нашей продукции, - прокомментировал Виктор Гончаров.



Во время дискуссии участники круглого стола отметили, что необходимо на всех этапах уделять больше вниманию качеству продукции. Было замечено, что как в розничной торговле, так и в соцпоставках нередки случаи реализации откровенного фальсификата. Для обсуждения этой проблемы участники предложили пригласить на следующее заседание представителя прокуратуры.