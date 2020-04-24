В Ростовской области ожидают продления нерабочих дней и режима самоизоляции

Фото: Алексей Бойко

В Ростовской области, как и во всей России, до 30 апреля действует режим самоизоляции и «выходных» дней. До этой даты осталась всего пара дней, а эпидемиологическая обстановка в стране всё так же оставляет желать лучшего. Судя по всему, в ближайшее время режим самоизоляции не отменят.Местные жители ждут очередного выступления президента, чтобы расставить все точки над i. Однако и без того понятно, что, учитывая грядущие майские праздники, отмены режима самоизоляции ждать не стоит. Красные дни календаря — 1-5 и 9-11 мая. Между ними — только три рабочих дня, ради которых вряд ли будут отменять прошлое решение президента. К тому же новые пропуска для передвижения по городу, выданные ростовчанам, действуют до 15 мая.Источники во властных структурах и сфере медицины и вовсе прогнозируют продление режима самоизоляции до начала лета.