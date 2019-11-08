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Преподаватель ростовского медуниверситета требовал взятку со студентов за зачёт по физкультуре

Преподаватель ростовского медуниверситета требовал взятку со студентов за зачёт по физкультуре
В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя медицинского университета. Женщина подозревается в получении взятки.

По информации прокуратуры Ростовской области, старший преподаватель кафедры физической культуры потребовала деньги со студентов двух групп 2-го курса обучения за сдачу зачёта по физкультуре. Каждый студент должен был заплатить 2 000 рублей и при этом не сдавать зачёт.

Староста одной из групп передала преподавателю более 30 тыс. руб. и зачетные книжки. После этого женщина проставила в них и в ведомости отметки о сдаче зачета.
- В отношении сотрудницы вуза возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», - рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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