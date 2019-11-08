Преподаватель ростовского медуниверситета требовал взятку со студентов за зачёт по физкультуре



В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя медицинского университета. Женщина подозревается в получении взятки.



По информации прокуратуры Ростовской области, старший преподаватель кафедры физической культуры потребовала деньги со студентов двух групп 2-го курса обучения за сдачу зачёта по физкультуре. Каждый студент должен был заплатить 2 000 рублей и при этом не сдавать зачёт.



Староста одной из групп передала преподавателю более 30 тыс. руб. и зачетные книжки. После этого женщина проставила в них и в ведомости отметки о сдаче зачета.

- В отношении сотрудницы вуза возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», - рассказали в надзорном ведомстве.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.