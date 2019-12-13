В Ростове в отношении помощника прокурора возбуждено уголовное дело за взятку





В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении помощника прокурора Первомайского района Антона Давыдкина. Сотрудник надзорного ведомства обвиняется в получении взятки.



По версии следствия, помощник прокурора получил 150 тысяч рублей при посредничестве полицейского и адвоката. За эти деньги он обещал оказать содействие в заочном рассмотрении судом уголовного дела в отношении обвиняемого в краже и прекращении его розыска. При передаче денег участники сделки были задержаны сотрудниками УФСБ по Ростовской области.



В отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения», а в отношении адвоката – «Посредничество во взяточничестве».

- После возбуждения уголовного дела помощник прокурора уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора, совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливают все обстоятельства преступления.