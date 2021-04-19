«Предстоит масштабная работа»: Александр Ищенко прокомментировал послание президента РФ

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал послание президента РФ Федеральному Собранию.В зале заседаний донского парламента 21 апреля собрались все заместители председателя, председатели комитетов, руководители фракций, депутаты и руководители главных структурных подразделений аппарата.- Мы все вместе слушали послание президента Федеральному Собранию для того, чтобы сразу приступить к работе по оценке поставленных задач перед федеральной, региональной и местной властью, - рассказал Александр Ищенко. - Эти задачи мы обсудим на первом заседании рабочей группы, которая будет образована уже завтра.В рабочую группу войдут представители всех фракций и отраслевых комитетов Заксобрания. По словам спикера донского парламента, в ходе заседания оценят необходимость принятия законодательных актов областного и федерального уровней, а также масштаб задач и роль Ростовской области в их реализации.- Мы уже понимаем, что предстоит очень масштабная и напряженная работа, - отметил председатель Заксобрания донского региона. - Но прежде, чем мы к ней приступим, нужно дать оценку того, что сказал президент.Александр Ищенко подчеркнул, что послание Совфеду отвечает на все основные вопросы, волнующие жителей страны, в том числе Ростовской области. К ним относятся предложения в сфере соцзащиты матерей, воспитывающих детей самостоятельно, а также важнейшие и принципиальные задачи в сфере инфраструктурного развития.- Очевидно, нам всем вместе потребуется переоценить подходы, прежде всего, к работе на муниципальном уровне, при реализации задач инфраструктурного развития, дорожного строительства, - добавил депутат.По словам Александра Ищенко, масштабные федеральные проекты должны повлечь за собой изменения качества и региональной инфраструктуры, и муниципальной. Жители городов и районов должны ощущать на себе эти изменения. Для выполнения таких задач также требуется изменение профессиональных подходов у непосредственных руководителей в этих отраслях или муниципалитетах. Цели, сформулированные президентом в послании, позволят качественно изменить деятельность всей системы госуправления, а затем и качество работы по инфраструктуре. В частности, качество дорог, управления и оказания услуг. Одно из поручений президента - организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме 24/7.- Изначально у нас система МФЦ была одной из самых сильных, самых разветвленных по сравнению с другими регионами страны. Сегодня идет речь об углублении этой работы, о расширении возможностей жителей Ростовской области в получении услуг уже в режиме онлайн и тогда, когда это удобно, - поделился председатель донского парламента.Еще один из вопросов, которые озвучил Александр Ищенко, - подтверждение миролюбивой политики России. По его словам, президент сформулировал универсальную задачу во внешней политике, касающуюся взаимоотношений с партнерами. Власти требуют уважения к своей стране, но готовы миролюбиво сотрудничать со всеми государствами, если интересы России и ее народа уважают на международной арене.- Уверен, что такая принципиальная позиция нашего президента повлияет на позицию наших партнеров на международном уровне, - заявил спикер донского парламента. - То, что сегодня провозглашено президентом, дает большие надежды и требует от органов власти региона выполнения очень серьезного объема работы. Уверен, что мы с этими задачами справимся.