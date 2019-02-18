Председатель Заксобрания Ростовской области прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию





20 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. Глава государства определил основные векторы развития страны на ближайшие годы.



Как отметил присутствовавший на мероприятии оглашения Послания президента Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, речь Владимира Путина содержала конкретные вопросы, решать которые необходимо уже сегодня.

- Наибольшее внимание - качеству и сфере жизни людей. Мы услышали новые меры поддержки материнства, семьи, образования, создания рабочих мест, ликвидации бедности и повышения доходов граждан, - рассказал глава донского парламента. - Задача для органов власти - обеспечивать максимальные возможности для людей, независимо от места их проживания. При этом всегда и везде быть чувствительными, внимательными к людям. Бюрократическое или высокомерное отношение просто недопустимо.



Многие темы требуют актуализации существующего законодательства, изменения правовых норм. В связи с этим нормативно-правовая база соответствовать запросам времени, от устаревших и неработающих норм необходимо избавиться.

- Программа «земский учитель», ипотечные каникулы, практика социального контракта, снижение налоговой нагрузки для семей с детьми - всё это требует точных законотворческих решений, - добавил Александр Ищенко. - И конечно, поддержка новой экономики. Президент определенно заявил, что всё наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность.



По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области, законодатели должны обеспечить «зелёный свет» передовым и перспективным отраслям, технологических бизнес-проектам.

- Безусловно, что каждый регион, каждый орган власти, в том числе и Законодательное Собрание Ростовской области ставят своим безотлагательным приоритетом практическую реализацию Послания Президента Федеральному Собранию, - заключил спикер.



Кроме того, парламентариям в регионах предстоит решать задачи в сфере экологии, внутреннего туризма, поддержке производителей экологически чистых продуктов питания.