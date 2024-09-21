Председатели двух судов Ростовской области сложили полномочия

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Донская квалификационная коллегия судей прекратила полномочия двух председателей. Досрочно в отставку ушли руководитель Октябрьского районного суда региона Ирина Иванчикова и глава Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Денис Лукьянов.Ирине Иванчиковой 59 лет. Свою карьеру она начала в 1989 году в должности стажера народного судьи Ленинского районного суда Ростова. Спустя несколько лет специалист переехала в Шахты, где стала работать в городском суде. В 2007 году Иванчикову назначали его председателем. Спустя 13 лет она получила аналогичную должность в Октябрьском районном суде Ростовской области.Денису Лукьянову 53 года. В 2000 году он работал консультантом Ростовского областного суда. За 18 лет прошел путь до председателя Гуковского городского суда. В 2023-м получил такой же пост в Октябрьском районном суде Ростова.Напомним, что в начале сентября к Лукьянову с обысками нагрянули силовики.