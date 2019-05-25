Предприятию города Батайска вручили знак качества «Сделано на Дону»



Знаком качества «Сделано на Дону» было отмечено ОАО «Плодоовощторг» города Батайска. Почетный сертификат департамент потребительского рынка Ростовской области вручили руководителю предприятия 24 мая. Это первый случай, когда знак качества получает поставщик общественного питания.



Сотрудники компании кормят школьников Батайска на протяжении 15-ти лет – с 2005 года. Сейчас горячим питанием обеспечено 13 общеобразовательных учреждений города и две школы Азовского района. В тех учебных заведениях, где невозможно разместить собственную столовую, были организованы буфеты. На школьных кухнях работают свыше 70-ти поваров.



Фирма также поставляет продукты и организует питание для воспитанников детских домов, дошкольных и медицинских учреждений Батайска. Овощи, фрукты, молочные изделия закупаются у местных фермеров, а кондитерскую и хлебобулочную продукцию предприятия изготавливают самостоятельно.



- В 2005 году мы поставляли питание на 5 рублей – булочка и чай. Сейчас охват школ, которые мы обеспечиваем горячим питанием, составляет до 90%, - рассказывает генеральный директор ОАО «Плодоовощторг» Рита Татарская.



На сегодняшний день свыше 14 тысяч школьников завтракают и обедают в школах. Меню составляется на десять дней и отличается разнообразием блюд. Около 1300 учеников – дети из малообеспеченных семей. На комплексные обеды для них деньги выделяются из городского бюджета.



- Большую часть времени дети проводят в школах и без полноценного, приготовленного на месте обеда не обойтись, - отметила директор областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова. – Важно прививать школьникам понимание качественного питания. Продукция «Сделано на Дону» является именно таким.



Ирина Вечаславовна анонсировала ряд мероприятий, которые позволят привлечь больше производителей к участию в добровольной сертификации.



Бренд «Сделано на Дону» - знак качества продукции, которая производится в Ростовской области. Им отмечают предприятия, прошедшие добровольную сертификацию. Сейчас участниками системы является 56 предприятий: из них 45 занимаются производством продукции и 11 участников предоставляют услуги, в том числе по организации общественного питания.

