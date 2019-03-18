ОАО «Плодоовощторг» получил сертификат «Сделано на Дону» сразу на два вида продукции





Батайское ОАО «Плодоовощторг» второй раз удостоилось знака «Сделано на Дону». Предприятие получило сертификат на сдобные булочки «Франзолька» и печенье «Курабье». В этот раз знак сертификации будет действовать три года.



За прошедший год предприятие на 50% увеличило количество выпускаемой продукции, а также разнообразили свой ассортимент. При этом «Плодоовощторг» даже освоили торты — на производстве трудятся специалисты, изготовляющие их на заказ.



Генеральный директор Рита Владимировна Татарская отметила, что на заводе постепенно ручной труд заменяется механическим. Продукция, в основном, распространяется по Батайску — в детские сады, школы и магазины.

- Предприятие «Плодоовощторг» получило сертификат «Сделано на Дону» на два вида продукции и намерено сертифицировать услуги общественного питания, - сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. - В настоящее время проведён аудит и оформлен план корректирующих мероприятий. Важно отметить, что компания предоставляет продукцию в те учреждения, где питаются наши дети. Знак качества даст ей дополнительный стимул для развития направления общественного питания.



ОАО «Плодоовощторг» уже более 30 лет обеспечивает хлебобулочными и кондитерскими изделиями дошкольные учреждения, средне-профессиональные учебные заведения, школы, больницы и социальные учреждения Батайска и Азовского района.



В 2014 году продукция стала выпускаться под торговой маркой «Франзолька». Она не содержит вредных добавок и ГМО. На каждом этапе изготовления она подвергается серьёзному контролю.





