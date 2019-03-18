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ОАО «Плодоовощторг» получил сертификат «Сделано на Дону» сразу на два вида продукции

ОАО «Плодоовощторг» получил сертификат «Сделано на Дону» сразу на два вида продукции

Батайское ОАО «Плодоовощторг» второй раз удостоилось знака «Сделано на Дону». Предприятие получило сертификат на сдобные булочки «Франзолька» и печенье «Курабье». В этот раз знак сертификации будет действовать три года.

За прошедший год предприятие на 50% увеличило количество выпускаемой продукции, а также разнообразили свой ассортимент. При этом «Плодоовощторг» даже освоили торты — на производстве трудятся специалисты, изготовляющие их на заказ.

Генеральный директор Рита Владимировна Татарская отметила, что на заводе постепенно ручной труд заменяется механическим. Продукция, в основном, распространяется по Батайску — в детские сады, школы и магазины.
- Предприятие «Плодоовощторг» получило сертификат «Сделано на Дону» на два вида продукции и намерено сертифицировать услуги общественного питания, - сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. - В настоящее время проведён аудит и оформлен план корректирующих мероприятий. Важно отметить, что компания предоставляет продукцию в те учреждения, где питаются наши дети. Знак качества даст ей дополнительный стимул для развития направления общественного питания.

ОАО «Плодоовощторг» уже более 30 лет обеспечивает хлебобулочными и кондитерскими изделиями дошкольные учреждения, средне-профессиональные учебные заведения, школы, больницы и социальные учреждения Батайска и Азовского района.

В 2014 году продукция стала выпускаться под торговой маркой «Франзолька». Она не содержит вредных добавок и ГМО. На каждом этапе изготовления она подвергается серьёзному контролю.

ОАО «Плодоовощторг» получил сертификат «Сделано на Дону» сразу на два вида продукцииОАО «Плодоовощторг» получил сертификат «Сделано на Дону» сразу на два вида продукцииОАО «Плодоовощторг» получил сертификат «Сделано на Дону» сразу на два вида продукцииОАО «Плодоовощторг» получил сертификат «Сделано на Дону» сразу на два вида продукции

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