В Ростове состоялся финал 27-го творческого фестиваля «Созвездие»

— Это замечательный праздник для детей, которые остались без родителей. Мне кажется, нет ничего важнее, чем взять на себя задачу помочь ребятам реализовать себя и свои таланты — петь, рисовать, танцевать. Почти три десятилетия в Ростовской области выявляют и поддерживают таланты детей, которые остались без родительской заботы и ласки, — рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

— В центр я попала в 2022 году, когда маму с папой лишили родительских прав. Сейчас я уже выросла, у меня самой есть прекрасная дочка. Вместе развиваем таланты и пришли сюда, чтобы представить поделки. Благодарю за такую возможность организаторов мероприятия, — рассказала Виолетта.

Фото: соцсцети

В Ростове состоялся 27-й традиционный фестиваль «Созвездие». Это областной праздник юных талантов, участниками которого являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В организации масштабного детского фестиваля помогали депутаты Законодательного собрания Ростовской области.Центром притяжения стал ДК «Ростсельмаш». Здесь собрались талантливые дети, их воспитатели, а также ростовчане и гости донской столицы. В день финала фестиваля здесь собралось 245 воспитанников из 24 центров помощи детям Ростовской области. 96 детей стали финалистами.Областной фестиваль детского художественного творчества воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие» направлен на социализацию детей, оставшихся без родителей, творческое развитие личности ребенка, воспитание уважения и бережного отношения к национальной культуре, традициям, обычаям, а также на выявление, развитие и поддержку одаренных детей. Ведь в обычных семьях таланты в детях развивают родители. В то же время детям, у которых по разным причинам нет родителей, сложнее раскрыть таланты. Чтобы у них появилась эта возможность и проходит конкурс «Созвездие». В этом году он проходит уже в 27-й раз.Отдельного внимания заслуживает выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества воспитанников организаций для детей-сирот. Все работы дети делали сами вместе со своими воспитателями. Взрослые помощники подбадривали робких воспитанников и помогали им представлять свои поделки.Например, воспитанники Ростовского дома помощи детям № 7 выбрали тематику русских традиций. Здесь и расшитая пестрыми узорами кукла, портрет русской красавицы с золотыми прядями и даже выполненные в донской традиции мягкие игрушки казака и казачки. По словам преподавателя центра Эльмиры Акимовны, дети приложили немало усилий при создании работ и делали это сплоченно в коллективе.Воспитанники Новошахтинского центра помощи детям представили композицию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ребята смастерили пушку, самолеты, танки, а также памятные мемориалы погибших героев. Очень отрадно, что в годовщину Великой Победы воспитанники центра решили выбрать именно это направление.Принять участие в фестивале решили и те, кто уже окончил центр помощи детям, но до сих пор поддерживает с ним связь. Виолетта — выпускница Азовского центра помощи детям. На фестиваль «Созвездие» она пришла уже со своей дочкой.Яркий концерт стал главной частью грандиозного детского мероприятия. На сцене выступили творческие коллективы в номинациях: «Хореографическое творчество», «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество» (соло и ансамбль). Потрясающие костюмы, красивые голоса и мурашки по коже — зрители остались в восторге от концерта, по достоинству оценили старания ребят и провожали их громкими аплодисментами.В завершение концерта победители получили заслуженные награды, а в дополнение к ним председатель Заксобрания Александр Ищенко и депутаты донского парламента вручили детям памятные подарки. Все 96 финалистов получили то, о чего больше всего хотели. Ведь мечты детей должны сбываться. И фестиваль «Созвездие» помогает в этом каждому ребенку.