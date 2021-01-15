Обрушившийся на Ростовскую область циклон покинул регион
Мощный циклон, обрушившийся на Ростовскую область накануне Крещения, покидает регион. Об этом Rostov.ru сообщила специалист Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.
По словам Виктории Григорьевны, до конца недели в регионе обильных осадков не ожидается. Циклон и фронт ушли на Волгу, перестав влиять на регион. С 18 по 22 января в области установится холодная морозная погода.
- Температура воздуха ночью будет колебаться от -17...-22 и до -29 градусов в северных районах при прояснениях. Днем - от -13...-18, - рассказал специалист. - В Ростове-на-Дону ночью столбики термометров покажут -15...-17 градусов ночью, с похолоданием до -25 градусов к пятнице. Днем будет температура -9...-17 градусов.
Сильный снегопад обрушился на донской регион 15 января. В течение нескольких дней в разных городах региона выпало от 15 до 18 миллиметров осадков. Снежные заносы заставили понервничать даже жителей Ростова. К утру 18 января город превратился в один снежный ком. Несмотря на наличие нескольких сотен машин уборочной техники, донская столица погрязла в снегу.
Синоптики успокаивают, что в ближайшие дни подобных осадков в регионе не ожидается.