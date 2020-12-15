Коронавирусом заболели еще 387 жителей Ростовской области

В Ростовской области растет количество человек с подтвержденным COVD-19. Актуальная информация появилась 17 декабря.За прошедшие сутки опасный вирус подхватили 387 дончан. По общему числу заболевших донской регион остается на шестом месте в стране (46 225 человек). Больше, чем в Ростовской области, инфицированных COVID-19 зарегистрировано в самых крупных городах России: Москва (715 241 человек), Санкт-Петербург (189 543 человек), Московская область (133 645 человек), а также Нижегородская (62 799 человек) и Свердловская (52 933 человек) области. При этом донской регион лидирует среди республик и областей Южного федерального округа. По информации портала стопкоронавирус.рф, всего в стране коронавирус подхватили 2 762 668 россиян.Растет и количество смертей от нового вируса. За минувшие 24 часа инфекция унесла жизни 28 человек, повторив рекорд предыдущего дня. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 758 жителей Ростовской области.