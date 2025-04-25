Два района Ростова на месяц останутся без горячей воды

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В Ростове-на-Дону на территориях центральной части города и Западного жилого массива запланировано масштабное отключение горячей воды сроком почти на месяц. По информации, предоставленной компанией «Ростовские тепловые сети», данная мера связана с проведением необходимых испытаний и подготовки к предстоящему отопительному сезону.В период с 14 мая по 7 июня 2025 года в городе будет проводиться комплекс работ по подготовке к новому отопительному периоду. В частности, с 14 по 16 мая запланированы гидравлические испытания тепловых сетей для выявления возможных потерь. После этого, с 16 мая по 7 июня, будет осуществляться гидравлическая опрессовка с временной остановкой Ростовской ТЭЦ-2 для проведения ремонтных работ.В связи с этим жителям центральных районов и западной части города придётся столкнуться с отключением горячего водоснабжения на срок, близкий к месяцу. В центре города подача горячей воды будет приостановлена в квадрате улиц: Пушкинская – Буденновский – Серафимовича – Сиверса – Маркова – Локомотивная – Мечникова – Текучева – Чехова, а также по улицам Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, 20-й улице, Верхоянском и переулку 2-му.В Западном массиве отключение затронет территорию, ограниченную улицами: Малиновского – Доватора – Мадояна – Стачки – Литвинова – 2-я Володарского – Заводская – Каширская, а также Левенцовский микрорайон и улицы Пескова, Машиностроительный, С. Разина, 3-ю Кольцевую и Профсоюзную.Представители «Ростовских тепловых сетей» заверили, что после завершения всех необходимых работ, начиная с 22 мая 2025 года, возобновление подачи горячей воды потребителям будет произведено без предварительного уведомления.Жителям донской столицы рекомендуют сделать запасы питьевой и технической воды для различных бытовых нужд.