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В Ростовской области двое батайчан держали в рабстве 14 человек

В Ростовской области двое батайчан держали в рабстве 14 человек
В городе Батайске правоохранители задержали двух местных жителей, подозреваемых в использовании рабского труда.

Мужчины находили на улицах Ростова лиц без определенного места жительства и средств к существованию. Под предлогом устройства на работу, они увозили их в частный дом в Батайске, где насильно удерживали и заставляли работать бесплатно.
- Потерпевшие содержались в помещении без надлежащих условий для проживания и питания, при этом в отношении них высказывались угрозы применения насилия и изымались документы, удостоверяющие личность, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Фактически пребывая в состоянии рабства, люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались злоумышленниками.

Всего подозреваемые удерживали 14 человек, среди которых были две женщины.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. В настоящее время они задержаны. Расследование продолжается, устанавливаются иные соучастники преступления.

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