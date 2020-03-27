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Потепление до +20 градусов обещают в начале недели в Ростовской области

Потепление до +20 градусов обещают в начале недели в Ростовской области
В Ростовской области потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщили синоптики ГУ МЧС по Ростовской области.

В начале недели ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен дождь. В ночь на 30 марта температура в северных районах региона опустится до -1 градуса, а днем поднимется до +7...+9 градусов. В южных и восточных районах воздух прогреется до +20 градусов.

Несмотря на повышение температуры, в Ростовской области ожидается ветер. Порывы в некоторых местах будут достигать 12 метров в секунду.

В это время не стоит жечь сухую траву и палить костры во избежание ЧП.

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