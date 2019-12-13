Из больницы выписали девушку, пострадавшую от рук ревнивой батайчанки



Девушка , пострадавшая от рук ревнивой жены, выписана из больницы. Виктория П. продолжает лечение на дому.



Сейчас девушке намного лучше и ее зрение врачам удалось сохранить, несмотря на неутешительные прогнозы. Сейчас Виктория дома и рядом с ребёнком.



Как ранее сообщалось,13 ноября к девушке заявилась жена ее возлюбленного. Она облила соперницу кислотой, после чего изрезала ее ножом.



Женщину задержали, а Викторию отправили в больницу. Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы. Она находится под стражей.