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Из больницы выписали девушку, пострадавшую от рук ревнивой батайчанки

Из больницы выписали девушку, пострадавшую от рук ревнивой батайчанки
Девушка , пострадавшая от рук ревнивой жены, выписана из больницы. Виктория П. продолжает лечение на дому.

Сейчас девушке намного лучше и ее зрение врачам удалось сохранить, несмотря на неутешительные прогнозы. Сейчас Виктория дома и рядом с ребёнком.

Как ранее сообщалось,13 ноября к девушке заявилась жена ее возлюбленного. Она облила соперницу кислотой, после чего изрезала ее ножом.

Женщину задержали, а Викторию отправили в больницу. Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы. Она находится под стражей.

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