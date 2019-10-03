Сотни ростовчан останутся без света в середине рабочей недели



В Ростове в середине рабочей недели планируется отключение электроэнергии в сотнях домов. График отключений опубликовало «Донэнерго».



9 октября, в среду, с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Солидарности, в домах с 226 по 236 и с 219 по 279;

- Кржижановского в домах с 207 по 235 и с 236 по 252;

- Детской в домах с 221 по 263 и с 196 по 244;

- Равенства в домах с 36 по 64 и с 41 по 67;

- 1-й Краснодарской в домах с 43 по 65 и №№ 90/5, 90/1, 90/4, 90/6, 90-94, 92/1, 92/2, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4А, 92/4Б;

- Прогрессивной в домах с 6 по 20;

- Стартовой №№ 8/1, 10, 12, 12/1, 14, 14/2, 16/1;

- Планетарной, 2А;

- переулках Роговском в домах с 1 по 69 и с 2 по 44;

- Гарибальди;

- проспекте Коммунистическом;

- ДНТ «Импульс».



В этот же день с 9 утра до 16 часов электричество отключат на улицах:

- Лермонтовской 11 и в домах с 2 по 14;

- Сиверса, 11;

- Филимоновской в домах с 41 по 63 и с 20 по 31;

- переулке Гвардейском 1Б, 17-25, 25А, 24-26, 4-14;

- переулке Бригадном в домах с 7 по 13;

- проспекте Ворошиловском 20, 20А, 26-30, 53;

- Соколова, 23.



Кроме того, 9 октября с 5 утра до 20 часов света не будет на улицах:

- Кумженской в домах с 1 по 71 и с 2 по 74;

- Береговой, 2, 2А, 2В;

- 2-й Причальной, 20;

- 4-й Причальной, 14;

- 5-й Причальной, 11, 34.



Также в среду с 10 утра до 12 часов обесточат дома с 252 по 338 на улице Кузнечной и на 1-й Круговой 92, 345-347.



10 октября, в четверг, с 9 утра до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Венеры в домах с 34 по 46;

- Обсерваторной;

- Красноармейской в домах с 176 по 182;

- М. Горького в домах с 130 по 132;

- переулках Дивном, Ясном, Звездном, Лунном;

- проспектах Ворошиловском в домах с 44 по 46;

- Соколова в домах с 47 по 53.



Также в четверг с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Селиванова в домах с 1 по 21;

- Промышленной в домах с 43 по 71 и с 54 по 84;

- Металлургической в домах с 22 по 38;

- Мечникова №№ 75, 75Д, 77Е, 77Ж, 77Д, 79/1;

- пер. Деревообделочном в домах с 5 по 15;

- Соборном в домах с 3 по 13 и с 2 по 14;

- Литейном в домах с 1 по15;

- проспекте Шолохова в домах с 83 по 107.



С 14 до 17 часов без света останутся жители улиц:

- Вагулевского домов с 96 по 106;

- Ставского домов с 9 по 15;

- Лензаводской домов с 13 по 41 и с 2 по 24;

- Сладкова домов с 29 по 35, 70, с 82 по 90, с 61 по 65;

- Калинина домов с 59 по 65 и с 74 по 78;

- Крайней домов с 26 по 74 и с 21 по 69;

- Осипенко в домах с 16 по 62.



С 9 утра до 12 часов подача электроэнергии будет прекращена на улице Минераловодской в домах с 31 по 59 и с 26 по 46, переулке Рыбном в домах с 14 по 18 и с 3 по 9. С 11 утра до 15 часов без света останутся жильцы домов с 2 по 46 на улице Собино.



Как пояснили в «Донэнерго», отключения проводятся в связи с техническим обслуживанием и для исключения аварийных ситуаций.