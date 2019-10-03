Сотни ростовчан останутся без света в середине рабочей недели
В Ростове в середине рабочей недели планируется отключение электроэнергии в сотнях домов. График отключений опубликовало «Донэнерго».
9 октября, в среду, с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Солидарности, в домах с 226 по 236 и с 219 по 279;
- Кржижановского в домах с 207 по 235 и с 236 по 252;
- Детской в домах с 221 по 263 и с 196 по 244;
- Равенства в домах с 36 по 64 и с 41 по 67;
- 1-й Краснодарской в домах с 43 по 65 и №№ 90/5, 90/1, 90/4, 90/6, 90-94, 92/1, 92/2, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4А, 92/4Б;
- Прогрессивной в домах с 6 по 20;
- Стартовой №№ 8/1, 10, 12, 12/1, 14, 14/2, 16/1;
- Планетарной, 2А;
- переулках Роговском в домах с 1 по 69 и с 2 по 44;
- Гарибальди;
- проспекте Коммунистическом;
- ДНТ «Импульс».
В этот же день с 9 утра до 16 часов электричество отключат на улицах:
- Лермонтовской 11 и в домах с 2 по 14;
- Сиверса, 11;
- Филимоновской в домах с 41 по 63 и с 20 по 31;
- переулке Гвардейском 1Б, 17-25, 25А, 24-26, 4-14;
- переулке Бригадном в домах с 7 по 13;
- проспекте Ворошиловском 20, 20А, 26-30, 53;
- Соколова, 23.
Кроме того, 9 октября с 5 утра до 20 часов света не будет на улицах:
- Кумженской в домах с 1 по 71 и с 2 по 74;
- Береговой, 2, 2А, 2В;
- 2-й Причальной, 20;
- 4-й Причальной, 14;
- 5-й Причальной, 11, 34.
Также в среду с 10 утра до 12 часов обесточат дома с 252 по 338 на улице Кузнечной и на 1-й Круговой 92, 345-347.
10 октября, в четверг, с 9 утра до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Венеры в домах с 34 по 46;
- Обсерваторной;
- Красноармейской в домах с 176 по 182;
- М. Горького в домах с 130 по 132;
- переулках Дивном, Ясном, Звездном, Лунном;
- проспектах Ворошиловском в домах с 44 по 46;
- Соколова в домах с 47 по 53.
Также в четверг с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- Селиванова в домах с 1 по 21;
- Промышленной в домах с 43 по 71 и с 54 по 84;
- Металлургической в домах с 22 по 38;
- Мечникова №№ 75, 75Д, 77Е, 77Ж, 77Д, 79/1;
- пер. Деревообделочном в домах с 5 по 15;
- Соборном в домах с 3 по 13 и с 2 по 14;
- Литейном в домах с 1 по15;
- проспекте Шолохова в домах с 83 по 107.
С 14 до 17 часов без света останутся жители улиц:
- Вагулевского домов с 96 по 106;
- Ставского домов с 9 по 15;
- Лензаводской домов с 13 по 41 и с 2 по 24;
- Сладкова домов с 29 по 35, 70, с 82 по 90, с 61 по 65;
- Калинина домов с 59 по 65 и с 74 по 78;
- Крайней домов с 26 по 74 и с 21 по 69;
- Осипенко в домах с 16 по 62.
С 9 утра до 12 часов подача электроэнергии будет прекращена на улице Минераловодской в домах с 31 по 59 и с 26 по 46, переулке Рыбном в домах с 14 по 18 и с 3 по 9. С 11 утра до 15 часов без света останутся жильцы домов с 2 по 46 на улице Собино.
Как пояснили в «Донэнерго», отключения проводятся в связи с техническим обслуживанием и для исключения аварийных ситуаций.