Последствия атаки БПЛА ликвидировали в трех районах Ростова. Об этом свидетельствует информация на сайте городской администрации.Напомним, что буквально несколько месяцев назад многоквартирные дома в Ленинском, Октябрьском и Советском районах подверглись налету дрона.В ноябре все работы ремонту многоэтажек были завершены. В пострадавших зданиях установили новые окна и провели ремонт балконов. Жители получили все предусмотренные компенсации.