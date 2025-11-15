Новости
Последствия атаки БПЛА ликвидировали в трех районах Ростова

Последствия атаки БПЛА ликвидировали в трех районах Ростова. Об этом свидетельствует информация на сайте городской администрации.

Напомним, что буквально несколько месяцев назад многоквартирные дома в Ленинском, Октябрьском и Советском районах подверглись налету дрона.

В ноябре все работы ремонту многоэтажек были завершены. В пострадавших зданиях установили новые окна и провели ремонт балконов. Жители получили все предусмотренные компенсации.
Фото: тг-канал Юрий Слюсарь
