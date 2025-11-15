Фото: Соцсети

Подростка пропавшего в Ростове разыскивают на Кубани. Об этом сообщает портал DonDay.16-летний Иван Улусьян ушел из дома 30 октября. Родные забили тревогу и сразу же обратились в полицию. Позже подключились волонтеры. Всего за четыре дня подростка пытались найти более полусотни волонтеров.Очевидцы сообщали, что Ивана видели в Азове. Однако информация не подтвердилась. Мама мальчика записала ему видео общение в котором просит Ван выйти на связь. Но от него не было никаких новостей.Известно, что волонтеры ПСО "ЛизаАлерт" разослали ориентировку на подростка в Краснодарский край. Он мог уехать в соседний регион.Если вы знаете, где находится парень, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.