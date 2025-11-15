Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области пожилой водитель стал виновником крупной аварии. Инцидент произошел 15 ноября в Волгодонске.По данным областной автоинспекции, управляя автомобилем ВАЗ-21102, 80-летний мужчина не предоставил приоритет движения иномарке, следовавшей по главной улице. Это стало причиной столкновения двух транспортных средств. После удара иномарку отбросило на шесть припаркованных автомобилей.По счастливой случайности, обошлось без травм.Водитель отечественного автомобиля покинул место аварии до приезда сотрудников полиции. В настоящее время его данные уже установлены.