- Он не шевелился и практически не подавал признаков жизни, только моргал. Я сначала подумала, что мы опоздали, - рассказывает Ольга. - Он весь желто-лимонный был: кожа, глаза, слизистые. Не ест, не пьет, очень истощен и обезвожен.

- Мы до сих пор снимаем с него клещей в ужасном количестве. Боремся за его жизнь, очень медленно вводим все необходимые препараты внутривенно, - говорит Ольга Мосиюк.

Фото: Ольга Мосиюк

В Шахтах собаку укусил зараженный клещ. Подробностями произошедшего поделилась зоозащитница Ольга Мосиюк.Несчастное животное нашли работники фабрики в Тамбовском переулке. Малыш приполз к ним за помощью в болезненном состоянии. По следам на шее от ошейника стало ясно, что когда-то собака была домашней. Горожане не смогли остаться равнодушными и обратились в реабилитационный центр бездомных животных.Жители видели, что пса сбивал автомобиль. Но, как выяснилось позже, причиной его плохого самочувствия стал укус зараженного клеща. Ветврач диагностировал у него тяжелейшую форму пироплазмоза. Отсутствие лечения такого заболевания может привести к смерти собаки.Зоозащитница боится давать прогноз. Но постепенно пес начинает поправляться. Сейчас он может пить самостоятельно.