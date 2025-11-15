В Шахтах собаку укусил зараженный клещ
В Шахтах собаку укусил зараженный клещ. Подробностями произошедшего поделилась зоозащитница Ольга Мосиюк.
Несчастное животное нашли работники фабрики в Тамбовском переулке. Малыш приполз к ним за помощью в болезненном состоянии. По следам на шее от ошейника стало ясно, что когда-то собака была домашней. Горожане не смогли остаться равнодушными и обратились в реабилитационный центр бездомных животных.
Жители видели, что пса сбивал автомобиль. Но, как выяснилось позже, причиной его плохого самочувствия стал укус зараженного клеща. Ветврач диагностировал у него тяжелейшую форму пироплазмоза. Отсутствие лечения такого заболевания может привести к смерти собаки.
Зоозащитница боится давать прогноз. Но постепенно пес начинает поправляться. Сейчас он может пить самостоятельно.