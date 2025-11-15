Новости
В Ростовской области произошел пожар в частном доме из-за неисправной электроплиты

В Сальском районе Ростовской области 12 ноября едва не произошла трагедия: в поселке Сальский Беслан загорелся частный дом из-за поломки электрической плиты.

Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Мира. Хозяйка услышала странный звук, когда занималась уборкой на кухне. Оказалось, что искрит розетка, от которой пламя быстро перешло на обои. В эту розетку была включена электроплита.

Как сообщили в областном управлении МЧС, предварительная причина инцидента, по мнению специалистов, - аварийный режим работы электрооборудования.

Хозяева вместе с соседями успели пошить пламя своими силами до его распространения.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
