В Ростовской области произошел пожар в частном доме из-за неисправной электроплиты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Сальском районе Ростовской области 12 ноября едва не произошла трагедия: в поселке Сальский Беслан загорелся частный дом из-за поломки электрической плиты.Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Мира. Хозяйка услышала странный звук, когда занималась уборкой на кухне. Оказалось, что искрит розетка, от которой пламя быстро перешло на обои. В эту розетку была включена электроплита.Как сообщили в областном управлении МЧС, предварительная причина инцидента, по мнению специалистов, - аварийный режим работы электрооборудования.Хозяева вместе с соседями успели пошить пламя своими силами до его распространения.