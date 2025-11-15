Новости
В Ростовской области была объявлена беспилотная опасность

В Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Жителям донского региона рекомендуется покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения.

Уведомление об угрозе атаки БПЛА было получено около 17:00.

До отбоя беспилотной опасности просят не покидать помещения и сохранять спокойствие.
Фото: DonDay
