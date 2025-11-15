Фото: DonDay

У жителей Ростовской области чаще всего диагностируют риновирус в сезон гриппа и ОРВИ. Сообщает портал Donday со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Ведомство предоставило данные на ноябрь.Специалисты отметили, что данная вирусная инфекция характерна для текущего времен года. Всего в регионе циркулируют семь вирусов. Одним из них стал недавно выявленный метапневмавирус.В целом заболеваемость стала на 44,9% ниже эпидемического порога. Всего было зарегистрировано более девяти тысяч заболевших.