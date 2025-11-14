В Ростове неизвестные разбили окно в историческом здании в Университетском

Фото: МойФасад

В Ростове-на-Дону неизвестные разбили окно в историческом здании в Университетском, 28. Как сообщает общественное градозащитное движение «МойФасад», инцидент произошел накануне.Неизвестные попытались проникнуть в здание объекта культурного наследия через окно, которое они выломали со двора. Теперь в здании появился новый лаз, представляющий угрозу для его сохранности. К счастью, во время происшествия ничего не было украдено.Роман Бочарников, основатель движения «МойФасад», отметил, что Комитет по охране объектов культурного наследия был проинформирован о случившемся. Однако, по словам Романа, комитет не предпринял оперативных мер для предотвращения дальнейших инцидентов.Объект культурного наследия по адресу: переулок Университетский, 28 был признан аварийным в 2020 году. В связи с тем, что большинство жильцов покинули здание, оно стало легкой добычей для разграбления. Градозащитники и представители администрации уже не раз предпринимали попытки закрыть дом от вандалов, однако ОКН все равно продолжают штурмовать неизвестные.