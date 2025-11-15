Фото: DonDay

Паспорт готовности к зиме Ростов получит в срок впервые за пять лет. Все имеющиеся замечания от Ростехнадзора устранили, оформить соотвествующий документ планируют до 20 ноября. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.Глава города отметил, что одним из первых шагов в нормализации этой отрасли городского хозяйства стало состоявшееся получение Паспорта. Кроме того, решили вопрос с безхозными теплосетями в Западном микрорайоне.-Помимо этого, актуализирована схема теплоснабжения города, утвержден План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, - добавил Скрябин.В ходе подготовки к текущему отопительному периоду, с мая по сентябрь, городские коммунальные службы провели масштабную работу. В частности, к эксплуатации в зимних условиях подготовлено около 5 тысяч жилых домов, подключенных к централизованному отоплению. Завершена подготовка 600 объектов социальной сферы, всех городских котельных, а также проведена проверка готовности всех 19 организаций, обеспечивающих теплоснабжение.Это стало настоящим прорывом с сфере ЖКХ. Напомним, что донская столица не могла получить паспорт готовности на протяжении четырех лет. Причиной становились недочеты, которые не было устранены в срок.