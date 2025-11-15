Новости
Еще пять БПЛА сбили над Ростовской областью ночью 14 ноября

Еще пять БПЛА сбили над Ростовской областью. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО перехватывали атаку дронов 14 ноября с 20:00 до 23:00.

За этот период над регионами страны было уничтожено 13 БПЛА.

Напомним, что режим беспилотной опасности в регионе был объявлен примерно в 20:30. Жителям дали рекомендации зайти в помещения и не подходить к окнам.

Также за ночь 14 ноября над Ростовской областью было перехвачено семь летательных аппаратов. Еще один дрон уничтожили с 8:00 до 12:00.
