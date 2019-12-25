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Экс-главе администрации Новочеркасска продлили меру пресечения

Экс-главе администрации Новочеркасска продлили меру пресечения
Бывшему главе администрации Новочеркасска продлили меру пресечения. Заседание по делу Игоря Зюзина состоялось 26 декабря в Ленинском районном суде Ростова.

Следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения экс-чиновнику, и его требование удовлетворили. По данным пресс-службы суда, Зюзин останется в СИЗО минимум до 31 января.

Напомним, мужчину обвиняют в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей. Случай произошёл, когда Игорь Зюзин был мэром Зверево. Против чиновника дала показания Альбина Порошина, его заместитель. Женщина к тому времени уже была осуждена на шесть лет по той же статье.

Зюзина посадили в СИЗО 15 октября 2019 года. Если вину докажут, то он отправится в тюрьму на 15 лет.

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