Бывший глава администрации Новочеркасска останется в СИЗО до июня
Экс-главе администрации Новочеркасска продлили домашний арест. Суд вынес решение ограничить свободу Игорю Зюзину до 11 июня.
Под домашним арестом экс-чиновник находится с декабря 2020 года. Ранее его содержали в СИЗО Ростова-на-Дону. Игоря Зюзина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следующее заседание по делу бывшего главы администрации назначено на 5 апреля.
Как сообщал Rostov.ru, Игоря Зюзина задержали в октябре 2019 года. По версии следствия, он, будучи мэром Зверево, получил взятку в размере 2,6 миллионов рублей от директора строительной организации. Взамен экс-чиновник обещал помочь незаконно заключить муниципальные контракты по благоустройству территорий в городе.