После непогоды в Ростове не все троллейбусные и трамвайные маршруты вышли на линию

После непогоды в Ростове не все троллейбусные и трамвайные маршруты вышли на линию. Об этом информирует редакция DonDay со ссылкой на компанию-перевозчика.

По данным специалистов, утром 4 февраля на маршрут вышли только трамваи (два вагона) направления № 1 (район Привокзальной площади, Центральный рынок и Нахичевань) и троллейбус № 2 Пригородный железнодорожный вокзал — Красный Аксай в количестве трех единиц техники. Обещают пустить троллейбусы по маршруту № 22 в количестве четырех машин.

Напомним, что в результате снегопада в донской столице 2 февраля замело проезжую часть. Спецтехника не справлялась уборкой. В результате часть общественного транспорта не вышла на линию на следующий день.
