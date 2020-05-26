В Ростове откроют новые трамвайные и троллейбусные маршруты

В Ростове-на-Дону собираются открыть несколько новых троллейбусных и трамвайных маршрутов. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов на заседании гордумы.Приоритетными направлениями для трамвайных линий являются:- Центр — Левенцовка. Его протяжённость составит 8,5 километра. Для его организации потребуется построить мост над улице Малиновского, а также положить рельсы на улице 339-й Стрелковой Дивизии с выходом к Текучёва и Будённовскому проспекту.- Госпиталь — Вересаево (восточное направление). Длина - восемь километров. Придётся построить путепровод над Кизитериновской балкой и железнодорожными путями с выходом к проспекту 40-летия Победы, улицам Вересаева и Златоустовской, а также к кирпичному заводу.На эти цели потребуется порядка 22 миллиардов рублей.Троллейбусы запустят по маршрутам: Центральный рынок — Сельмаш, Центральный рынок — Левенцовка, Пригородный железнодорожный вокзал — микрорайон «Красный Аксай» и Центральный рынок — площадь 2-й Пятилетки — микрорайон «Военвед».