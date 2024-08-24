В Пролетарске Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар

Фото: МЧС.

В Пролетарске ликвидирован масштабный ландшафтный пожар. Как сообщает МЧС России, возгорание удалось потушить к утру 24 августа после восьмичасовой борьбы с огнем.Инцидент начался вечером 23 августа около 20:00 на улице Колпакова, в 5 км от горящей нефтебазы. Изначально загорелся камыш, затем огонь распространился на территорию около 15 га и перекинулся на жилые постройки. В результате пожара пострадали два жилых дома и одно строящееся здание.Пожарным удалось локализовать возгорание к 4 утра. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако поврежденные дома потребуют полного восстановления.Параллельно с этим продолжается тушение нефтебазы, где пожар не прекращается уже неделю после атаки беспилотников. Несмотря на масштабные усилия спасателей, полностью ликвидировать возгорание пока не удается. Эксперты отмечают, что пожар будет продолжаться до полного выгорания горючих материалов. Сотни спасателей работают на месте происшествия, сдерживая распространение огня. Число пострадавших среди личного состава превысило 40 человек, у многих диагностированы ожоги дыхательных путей и кожных покровов. Несколько спасателей находятся в критическом состоянии.