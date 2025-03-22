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После ночной атаки беспилотников в Ростове получили повреждения 6 квартир

После ночной атаки беспилотников в Ростове получили повреждения 6 квартир

В результате ночного прилета дронов в Ростове пострадали шесть квартир, о чем проинформировал глава области Юрий Слюсарь.

По обновленной информации от временно исполняющего обязанности губернатора, многоэтажный дом на улице Горсоветской, 49/1, подвергся повреждениям фасада и шести квартир.

Два человека с ранениями были доставлены в больницу, а еще нескольким жильцам оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Согласно сведениям источника DonDay, состояние пострадавших после взрыва беспилотника в Ростове оценивается как средней тяжести. Двое пострадавших - мужчина и женщина – получили резаные раны в момент взрыва.

Утром будет созвана комиссия для решения вопроса о введении режима ЧС на территории пострадавшего дома. Кроме того, начнется формирование перечней пострадавших для оценки нанесенного ущерба и его последующей компенсации.
Фото: Соцсети
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