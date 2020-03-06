Порядка 18 тысяч жителей Ростовской области за неделю заболели ОРВИ



В Ростовской области более 17,6 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ. Соответствующие данные предоставил Роспотребнадзор.



Показатель на 10 тысяч населения составляет 51,5, что ниже эпидемического порога почти на 15 процентов. В Ростове-на-Дону болезни зарегистрировали у более чем 5,7 тысячи человек. В южной столице уровень эпидемпорога ниже почти на 20 процентов.



Для избежания заражения дончанам рекомендуют избегать мест массового скопления людей, хорошо питаться, чаще проводить время на свежем воздухе, вести активный образ жизни и принимать витамины. При первых признаках болезни стоит сразу обратиться к врачу.