В Ростовской области за неделю более 18 тысяч человек заболели ОРВИ



Более 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Ростовской области. Столько заболевших было выявлено за период с 24 февраля по 1 марта. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.



Показатель на 10 тысяч населения составил 42,7. Это ниже эпидемического порога на 12,2 процента. В Ростове-на-Дону выявлено более 5,7 тысячи случаев. Здесь показатель — 50,9 на 10 тысяч населения.



Число заболевших выросло на 18,6 процента по сравнению с прошлой неделей.



Чтобы избежать заражения, дончанам рекомендуют как можно реже посещать места массового сбора людей. Нужно принимать витамины, вести активный образ жизни и чаще мыть руки. При появлении симптомов ОРВИ следует обратиться к врачу.