На «Движении» обсудили, как личная ответственность руководства меняет рынок недвижимости
В «ЮгСтройИнвест» рассказали о системе контроля продаж. 18 июня на форуме «Движение» состоялось заседание с участием представителей Министерства строительства и ЖКХ РФ. Андрей Анашкин, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест», представил систему контроля продаж. Согласно этой системе, при достижении 101% объект попадает в «красную зону» ежедневного контроля; при 110% — в «жёлтую»; при 120% — в «зелёную». Каждый дом расписан поквартирно. Планы устанавливаются утром, а итоги подводятся вечером.
Заместитель министра строительства Никита Стасишин, комментируя подход компании, сказал: «Генеральный директор Юрий Иванович приехал с семьей и заявил: «Я не уйду из кабинета, пока вопросы не будут решены». Сила бизнеса — в профессионализме и ответственности. Юрий Иванович понимает, что не может подвести семьи, которые купили квартиры. В этом — доверие людей к его компании. Все просто».
Вот она, суть «мужского подхода»: в умении взять на себя ответственность и завершить начатое. На форуме «Движение» в очередной раз показали, что в строительстве важно не только учитывать цифры и квадратные метры. Это ещё и работа с людьми, забота об их благополучии и благополучии их семей.