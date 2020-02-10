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За неделю около 25 тысяч человек заболели ОРВИ в Ростовской области

За неделю около 25 тысяч человек заболели ОРВИ в Ростовской области
В Ростовской области за неделю резко увеличилось количество заболевших ОРВИ. За период с 3 по 9 февраля в регионе за медицинской помощью обратились 24,7 тысячи человек.

По данным Роспотребнадзора по Ростовской области, показатель на 10 тысяч населения составил 58,7 — это выше эпидемического порога на 19,1%. В Ростове-на-Дону за неделю заболели 7,4 тысячи местных жителей.

Чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом, дончанам советуют мыть руки с мылом, проветривать помещения, тепло одеваться, стараться не общаться с больными людьми. Если контакта избежать не удаётся, врачи рекомендуют надевать медицинские маски. Если у вас появились признаки болезни, обратитесь к врачу.

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