Почти 11 тысяч дончан заболели ОРВИ за прошлую неделю



За прошедшую неделю, с 18 по 24 ноября, в Ростовской области простудились 10,9 тысячи человек. Это более чем на 36 процентов ниже эпидемического уровня, сообщили в управлении областного Роспотребнадзора.



Для сравнения: в первой половине октября к врачам обратились 11,6 тысячи человек. На сегодняшний день эта цифра снизилась на 700 человек. Однако это на 10,6 процента выше прошлой недели.



В Ростове в период с 18 по 24 ноября зарегистрировано более 3,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ. У госпитализированных чаще всего выявляют вирусы парагриппа, аденовирусы и другие.



До 22 ноября в области привили от гриппа 2,1 миллиона дончан, включая детей и беременных женщин. Это больше половины населения Дона.