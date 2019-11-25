Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Почти 11 тысяч дончан заболели ОРВИ за прошлую неделю

Почти 11 тысяч дончан заболели ОРВИ за прошлую неделю
За прошедшую неделю, с 18 по 24 ноября, в Ростовской области простудились 10,9 тысячи человек. Это более чем на 36 процентов ниже эпидемического уровня, сообщили в управлении областного Роспотребнадзора.

Для сравнения: в первой половине октября к врачам обратились 11,6 тысячи человек. На сегодняшний день эта цифра снизилась на 700 человек. Однако это на 10,6 процента выше прошлой недели.

В Ростове в период с 18 по 24 ноября зарегистрировано более 3,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ. У госпитализированных чаще всего выявляют вирусы парагриппа, аденовирусы и другие.

До 22 ноября в области привили от гриппа 2,1 миллиона дончан, включая детей и беременных женщин. Это больше половины населения Дона.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.