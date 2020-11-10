Пора утепляться: жителям Ростовской области рассказали, как подготовить огород к зиме

Дачникам Ростовской области рассказали, как правильно утеплять овощи на грядках в осенний период. Способами сохранить растения поделилась с Rostov.ru кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Авдеева.По словам Светланы Авдеевой, об утеплении огорода зимой нужно позаботиться как минимум за месяц. Чтобы сохранить овощи, необходимо оставить растительные остатки на поверхности почвы - это дает им возможность меньше замерзнуть и сохранить больше влаги. Это связано с тем, что при незначительном промерзании почвы влага проникает глубже, не давая засохнуть растению. Кроме того, посевам нужна влагозарядка - обильное количество воды. Однако полив огородных растений стоит прекратить не раньше, чем за две недели до ближайших заморозков.Помимо растительных остатков, поверхность почвы рекомендуется утеплять травой, соломой или органическими удобрениями. По мнению специалиста, в последнем случае можно использовать компосты либо перепревший навоз. При этом толщина такого утепления должна составлять не менее пяти сантиметров.- Очень важно при утеплении почвы следить за тем, чтобы была закрыта основная точка роста овощей, - добавила Светлана Авдеева. - Владельцам теплиц можно использовать грунт, в состав которого входит торф. Однако для открытых огородов этот вариант невыгодный.Многолетние растения переносят холода намного лучше, поэтому для их утепления достаточно укрывания почвы и полива. Так, морозы переживут лук, щавель, хрен, ревень и спаржа. Шансы самостоятельно выжить во время заморозков велики и у двухлетних растений: петрушки, сельдерея, чеснока, моркови. А вот укропу и салатному листу нужно уделить больше внимания. Это менее морозостойкие растения, поэтому для их утепления стоит прибегнуть к профессиональным материалам. Отлично для укрытия подойдут ветки хвойных растений, солома и опилки. Если у вас на участке остались строительные материалы, они также прекрасно справятся с согреванием капризных растений.Доски, рубероид, куски шифера, деревянные ящики и поддоны – все это может весьма пригодиться в саду. Рубероид хорошо защищает стволы деревьев от грызунов (но учтите: он плохо пропускает воздух), а из остальных стройматериалов можно соорудить каркас для укрытия растений. На такую конструкцию набрасывают спанбонд, мешковину или полиэтиленовую пленку – и получается отличный «домик» для зимовки растений. Главное условие — доступ кислорода, без которого растениям не выжить.Под таким незамысловатым сооружением образуется воздушная прослойка, которая предохраняет растения от контакта с утеплителем. Благодаря этому растения будут лучше защищены от холода и отлично перенесут даже самую суровую зиму.Напомним, первые морозы ожидаются в Ростовской области уже в конце ноября. Однако в некоторых районах региона столбики уже показывают минусовые значения, а это значит, что пора утеплять свои сад и огород.