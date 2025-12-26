Полина Диброва призналась, что ждет свадьбу с Романом Товстиком

Фото: СоцСети

Ростовчанка Полина Диброва рассказала, что ждет свадьбу с Романом Товстиком. Об этом она рассказала в одном из новых интервью.Напомним Полина и Дмитрий Дибровы развелись в сентябре 2025 года. Причиной стала измена ростовчанки с 50-летним Романом Товстиком.За последние несколько месяцев многодетная мама подверглась хейту. Люди начали называть ее разлучницей. Якобы Полина Диброва увела Товстика из семьи.Однако женщина призналась, что наконец встретила любовь всей своей жизни. Она ждет тихую свадьбу только в семейном кругу.