В Ростове-на-Дону жителей предупредили о неокрепшем льде на водоемах

В Ростове жителей предупредили о неокрепшем льде на водоемах. Об этом сообщили в городском УГОЧС 11 февраля.

Напомним, несколько недель в регионе температура воздуха падает ниже -31 градуса в отдельные дни. В Ростове также сохраняется температура до -16 градусов. На водоемах образуется лед.

До конца недели также ожидается потепление до +7…+9 градусов. На водоемах будет ледостав, покров может оказаться некрепким.

Жителям рекомендуется не выходить на непрочную поверхность. Лучше воздержаться от зимней рыбаки, не оставлять детей без присмотра на льду. Также не стоит выезжать на поверхность на машине.
Фото: ХК Ростов
