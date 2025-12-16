Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Полина Диброва впервые после развода вышла в свет с Романом Товстиком

Полина Диброва впервые после развода вышла в свет с Романом Товстиком
Ростовчанка Полина Диброва впервые вышла в свет с Романом Товстиком. Кадры модель опубликовала 15 декабря.

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы развелись еще в сентябре этого года. Решение было принято после измены модели с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. После развода женщину ни раз замечали в компании бывшего супруга. Однако слухи о воссоединении оказались ложны.
Вместе с Товстиком они посетили новогоднюю вечеринку женского клуба модели в ресторане на Рублевке.
- Мы сегодня вместе на моем празднике, потому что я посчитала, что это будет правильным», - заявила модель,- Сейчас у нас все замечательно, готовимся к Новому году.

Кроме того, ростовчанку спросили, когда стоит ждать свадьбу.

- Да я сама жду свою свадьбу! Кто же его знает,- рассказала Диброва.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.