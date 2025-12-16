Полина Диброва впервые после развода вышла в свет с Романом Товстиком

Фото: СоцСети

Ростовчанка Полина Диброва впервые вышла в свет с Романом Товстиком. Кадры модель опубликовала 15 декабря.Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы развелись еще в сентябре этого года. Решение было принято после измены модели с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. После развода женщину ни раз замечали в компании бывшего супруга. Однако слухи о воссоединении оказались ложны.Вместе с Товстиком они посетили новогоднюю вечеринку женского клуба модели в ресторане на Рублевке.- Мы сегодня вместе на моем празднике, потому что я посчитала, что это будет правильным», - заявила модель,- Сейчас у нас все замечательно, готовимся к Новому году.Кроме того, ростовчанку спросили, когда стоит ждать свадьбу.- Да я сама жду свою свадьбу! Кто же его знает,- рассказала Диброва.